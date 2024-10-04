鄧聲興：內地政策凸顯穩經濟決心

內地在9月底出台一系列寬鬆政策救市，超於市場預期，並對市場有顯著提振效果，顯示內地政府正發力支持經濟，積極應對通縮風險等經濟形勢，料未來將有更多措施出台，利好市場對內地政策的反應及預期。

早前內地穩增長相關政策多數緩慢分散，而這次的模式顯然更加高效、有力且更貼合時效，強化市場對政策有望守住經濟增長底線的預期。

其中，中國人民銀行今次創設的兩個新的結構性貨幣政策工具，將能為股市帶來更多流動性供給，或對A股市場的運行邏輯有很大改變。其一是與美國聯儲局的量化寬鬆相似、首期操作規模5,000億元人民幣(下同)的「證券基金保險互換便利」，其支持符合條件的證券、基金、保險公司以持有的證券資產作抵押，從人行換入高流動性資產以獲取資金再投入股票市場。

其二是首期額度為3,000億元的「股票回購增持再貸款」，其引導銀行向上市公司及主要股東提供貸款，支持回購和增持股票，適用於國有、民營及混合所有制企業等不同所有制的上市公司。有市場消息指，內地已有全國性銀行展開相關業務營銷工作，以求搶佔先機。

中港股市投資信心大增

以往A股市場表現主要是經濟運行的結果體現，因而受實體經濟預期及發展較弱拖累。人行擁有無限的名義貨幣的創造能力，因此在新的政策工具下，流動性或對A股的影響力更高，而受實體經濟的約束變小，將減輕股市上升壓力，令市場想像空間加大。

同時，不僅是A股，此次連同降準減息等政策組合拳下，使投資者對內地經濟前景信心大增，港股特別是中資企業亦錄得積極反應，強勢上揚。恒生指數周三在內地休市而缺乏北水下，交投依然強勁，大升1,310點收報22,443點，成交近4,342億元，連升6個交易日。

總括而言，政策有利A股及港股中資企業發展，但最終仍要看政策對實體經濟增長的實際效果，以及後續政策內容和財政寬鬆力度來綜合判斷。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)