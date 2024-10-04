陸秉鈞：飆升過後　恒指10月能否再接再厲？

上周本欄以「有某些投行猜測國慶假期將再有財政政策出台，且看10月政府是否再下重本了」作結尾。然而內地中央政府這次驚喜不斷，一反以往假期公布政策，反而在假期前已經與地方政府推出多項強而有力措施，幾乎是天天都有新措施出台。這使到港股投資氣氛進一步高漲，本輪升勢以科技股主導，代表科技股的恒生科技指數(科指)，上周(截止9月27號)上升達20%，創下指數成立以來單周最大升幅。恒指全周也上升2374點，收報20,632點，升幅13%。

筆者認為，對比一天的升幅，一周的升跌幅在大升市內更具參考價格，科指此次破記錄的升幅讓筆者產生探討場景。但由於科指成立時間尚短，所以筆者改以恒指統計記錄去看。

筆者發現恒指自踏入千禧年後，原來從來沒有試過單周上升13%之多，對上一次超過此幅度的，還要數到1998年10月(單周升幅達14%)，但恒指在這20年受到恒指服務公司的多次規則更改後，變化已經極多，年代太久遠的數據，再沒有太大的參考價值，所以筆者刻意將研究時期限制在千禧年之後。

那麼如果將恒指一周升幅降至10%或以上作為分析界線來看又如何呢？這數據在千禧年倒是並不罕見的，筆者團隊一共找到了8次紀錄。不過對上一次單周上升超過10%，已經要追溯至2011年的10月24號的那一周，當周恒指上升了11%，所以今次稱之為「十年一遇」大升市，絕不是誇張的說法。

那麼在出現了這麼大的升幅後，讀者肯定想知道，接着的表現會進一步上升，還是要先行大幅調整？由於指數短時間內暴升，原有的傳統技術指標在圖表扭曲的情況下參考價值降低，所以筆者改以往績數據，讓團隊針對此8次記錄，分別研究接著一周、兩周以及一個月後的表現。筆者也會以上周五20,632收市價作起步點，來為大家推敲一下恒指接着的表現。

對比一周，恒指錄得6升2跌，升幅最多5.47%，跌幅最多達3.44%。按此範圍推敲，本周五收盤恒指將在21,760至19,922之間。執筆之時，恒指周四收盤22,113，明顯超出這推算範圍。除非恒指周五再次大幅回落，否則這次升幅大概率創下記錄，足見這次升浪的獨特性。

對比兩周，恒指則錄得5升3跌，升幅最多達到7.52%，跌幅最多達4.41%。按此範圍推敲，下周五收盤恒指將在22,183至19,722之間。只要恒指下周五收盤較周四收盤的稍高，也將突破此範圍。

若將時間進一步拉至一個月來對比，恒指仍錄得5升3跌，升幅最多達到12.75%，跌幅最多達11.64%。平均4.48%。按此範圍推敲，恒指自9月27號後一個月的收盤範圍將在23,262至18,230之間，平均算的話則在21,556點左右。

那麼，10月恒指的表現又是如何呢？筆者查看自千禧年的數據，發現恒指於10月表現遠優於9月，共16升7跌，升市機率達70%。若果加上在9月上升的情況下，10月轉跌只發生了三次，升市機率達到87%。留意恒指9月收盤為21,133點。當月低於21,000點收盤(10月31號)已經是跌市收場。但從數據上來看，儘管短暫恒指升幅巨大，但恒指在10月份對比9月繼續做好機會仍然是相當之高。但若按往績看，除非讀者覺得這次是全新的情緒和氣氛，否則的話，恒指23,300將可能是本月的重大阻力。這位置亦是恒指2020年至2021年的區間底部。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)