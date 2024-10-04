香港上月PMI重上50　新訂單跌幅收窄

9月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由8月的49.4升至50，反映營商環境於9月穩定下來，終止連續4個月轉差。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，9月份PMI顯示香港營商環境穩定，新訂單跌幅已連續3個月收窄，反映市場需求在今年第三季尾邁向好轉。經營活動與就業水平微降，幅度較上月明顯改善。最新PMI指數與香港第三季尾呈GDP增長表現好轉相符。

Pan續指，不過業者對經濟前景和競爭加劇感到憂慮，因此營商情緒進一步轉差。時值出口訂單受到影響信心的憂慮所困擾，跌幅重現。市場需求必須改善，從而在未來數月，為經營活動激發更為有利的期望。

報告顯示，企業9月新接的訂單依然減少，並將目前的緊縮期延至6個月。受訪業者透露，箇中原因包括市場走弱，以及客戶節省開支，而不同行業中，又以製造業最受影響。再者，由於香港以外的市場出現放緩，因此來自內地與海外市場的訂單量，也在9月由升轉跌。

不過，9月的新訂單跌幅較8月緩和，乃目前緊縮期內最小，並促使業務活動的跌勢較8月減弱。