姚浩然：港股料繼續向上 中海油20元邊再買
2024年10月04日 11:28
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國聯儲局減息後，內地亦推出多項刺激股市及樓市的政策，利好大市氣氛，料港股今次升市派對未完。技術走勢上，由月線圖顯示，恒指38個月以來首次企穩保力加通道中軸，並極速挑戰上軸阻力，後市向上機會較大，若指數上破22,700點，下一阻力在25,000點，建議逢低買貨策略。股份方面，他看好科技平台股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)，料股價仍有上升水平，而追蹤恒指的ETF、以及香港交易所(00388)亦值得留意。
中東局勢持續升溫，隔晚國際油價升逾半成。姚表示，除非石油設施遭破壞，否則油價難有太大上升空間，紐約期油重上80美元有難度。至於油股方面，短期料跟隨油價反彈，板塊中繼續首選中國海洋石油(00883)，認為其估值及股息率吸引。不過，相信不少機構投資者已持有該股，資金未有再追入的誘因，股價上升空間不大。策略上，可在20元邊買入，升至22至23元先行止賺。
有指中國生物技術公司藥明康德(02359)和藥明生物(02269)正着手出售部分歐美業務。姚浩然認為此舉雖然可套現資金，亦減少歐美業務所面對的風險，但同時短期盈利及規模亦有收縮風險，對公司未必有正面幫助，相關股份推薦信達生物(01801)及康方生物(09926)。