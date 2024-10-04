【英識ETF】中港股市升浪未完？主題ETF輕鬆跑贏大市？

內地上月底推組合拳救市，帶動中港股市直線拉升，單計9月份，恒指及上證均累升一成七。下周二（8日）A股復市，北水回歸，後市會點走？港股及A股升浪尚未完？若想在今次升浪輕鬆跑贏大市，捕捉國策帶來的機遇，A股主題性ETF比一般寬基指數ETF更值博？有甚麼受惠板塊值得留意？

Global X ETFs 特約《英識ETF》周五中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。

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