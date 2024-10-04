【英識ETF】中港股市升浪未完？主題ETF輕鬆跑贏大市？
2024年10月04日 12:10
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內地上月底推組合拳救市，帶動中港股市直線拉升，單計9月份，恒指及上證均累升一成七。下周二（8日）A股復市，北水回歸，後市會點走？港股及A股升浪尚未完？若想在今次升浪輕鬆跑贏大市，捕捉國策帶來的機遇，A股主題性ETF比一般寬基指數ETF更值博？有甚麼受惠板塊值得留意？
「金九銀十」為傳統消費旺季，在當局大力推動「以舊換新」下，內地多間電動車車企9月銷量都創新高。Global X中國電動車及電池ETF(02845)過去一個月回報逾三成，大幅跑贏大市。該ETF成份股包括電池相關企業及車廠等，涵蓋電動車上下游整條產業鏈。隨組合拳著力振興經濟，電動車行前景向好？歐盟據報周五舉行投票，預料通過對進口中國製電動車加徵關稅的議案，對內地電動車行業的負面因素已反映？
除了電動車外，內需板塊亦是近期焦點之一。內地多管齊下刺激消費，例如地方政府發放消費券，家電以舊換新，減輕民眾供樓負擔等。Global X中國消費龍頭品牌ETF (02806)過去一個月回報近兩成半，該ETF涵蓋各類別的龍頭消費品牌，如貴州茅台、攜程、海爾智家及安踏等，都是耳熟能詳的公司。內需股最壞情況已過去？消費者信心正逐步改變善？
中資科投股亦是今次升市功臣。Global X中國雲端運算ETF(02826)過去一個月回報亦超過三成，該ETF包括提供雲端服務、數據中心等的企業，十大持股當中有阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)等。中資科技股股值有望持續修復？若投資者同時鍾情環球龍頭科技股，亦可留意Global X創新藍籌10強ETF (03422)，在具增長潛力的創新主題，如人工智能、半導體、電動汽車和生物技術，精選10隻優質股票，包括英偉達、台積電、蘋果及亞馬遜等。隔晚英偉達逆市抽升逾3％，其行政總裁黃仁勳再唱好旗下新一代AI晶片Blackwell需求旺盛，正全速生產，已釋除投資者對其前景的疑慮？
另外，中港股市龍頭股已累升不少，若想追落力，還有何選擇？Global X中國小巨人ETF(02815)匯聚約50隻具潛力的內地中小型企業，過去一個月回報亦逾兩成半，有望更上一層樓？
Global X ETFs 特約《英識ETF》周五中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。
了解Global X 中國電動車及電池 ETF（2845）及風險披露詳情，請瀏覽：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/china-electric-vehicle-etf/
了解Global X 中國小巨人ETF（2815）及風險披露詳情，請瀏覽：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/china-little-giant-etf/
了解Global X 中國消費龍頭品牌 ETF （2806）及風險披露詳情，請瀏覽：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/china-consumer-brand-etf/
了解Global X 中國雲端運算ETF（2826）及風險披露詳情，請瀏覽： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/china-cloud-computing-etf/
了解Global X 創新藍籌10強ETF（3422）及風險披露詳情，請瀏覽：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/innovative-bluechip-top-10-etf/
投資涉及風險。投資於相關股票ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動/主動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。過往表現並非未來表現的指示。
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