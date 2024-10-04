會財局敦促會計師事務所與審計客戶關係保持警惕

會計及財務匯報局(簡稱會財局)敦促會計師事務所對與審計客戶的關係保持警惕，並建立完善的程序，以識別和減低獨立性風險。同時強調，審計委員會應更加主動積極地維護其核數師的獨立性，包括定立正確的定調，並透過開放的溝通和嚴謹的審查以主動監督核數師的獨立性，確保不會向核數師提供價格優惠、增加產品供應或提高產品可及性方面等優惠待遇、權利或特權。

會財局發布《維護核數師獨立性：向審計客戶採購時相關的考慮》的文章，主要針對核數師在向審計客戶採購時所面臨與獨立性有關的威脅，傳達會財局的關注。

會財局指出，核數師獨立性是客觀和可靠審計的基石，任何違反獨立性要求的行為均可能損害核數師的專業，及威脅審計質素。維護核數師的獨立性不僅是程序和合規上的要求，更需要會計師事務所及審計委員會共同努力。

會財局行政總裁賴翠碧表示，核數師向審計客戶進行採購，往往被視為低風險的商業交易而被忽略，惟若管理不當，可能嚴重威脅核數師的獨立性，繼而損害審計質素。當會計師事務所的政策未能完全解決已識別的獨立性風險時，核數師應運用其專業判斷來 應對，會計師事務所應採取超越基本獨立性要求的謹慎方針，以維護公眾信任，並提升審 計質素。

作為首要原則，會計師事務所及其人員必須對與審計客戶有關的任何交易，及其對獨立性的潛在影響保持警惕。會計師事務所需要識別並減低因向審計客戶進行採購所產生的獨立性威脅。此外，會財局列出四項關鍵獨立性原則，以提醒會計師事務所及專業會計師維護其獨立性：

1）維持適當的企業管治，宣揚維護核數師獨立性的道德價值觀；

2）建立全面的獨立性政策以指導行為；

3）建立嚴格的措施以持續監控獨立性風險；

4）徹底調查潛在違規行為，以及時降低獨立性風險。

會財局相信，透過積極採納本文章所提出的建議，會計師事務所及審計委員會將更好地履行其作為可信、客觀及公正的把關者的角色，有助保障投資者、債權人及公眾利益，增強資本市場的信心。