二手樓價指數按周跌0.97%　今年累跌7.71%

中原城市領先指數CCL最新報135.86點，按周跌約0.97%，是9月19日美國聯儲局公布議息結果前一周的市況。指數終止兩周連升，向下跌穿136點目標水平。料減息後，樓市轉趨正面，加上股市向好，新盤收票反應熱烈等利好因素，短期整體樓價可望於135到137點之間窄幅爭持。

本周CCL創逾8年(423周)新低，重返2016年8月底時水平，2024年累跌約7.71%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約29.00%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約5.01%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.30點，按周跌約1.04%，結束2周連升。CCL(中小型單位)報134.90點，按周跌約1.06%，連升2周後回落。CCL(大型單位)報140.57點，按周跌約0.57%，連跌2周共約1.47%。上述三個指數齊創逾8年新低，CCL Mass及CCL(中小型單位)均重返2016年8月底水平，CCL(大型單位)重返2016年9月底水平。

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報132.23點，按周跌約1.45%，連跌2周共約2.42%，指數創2014年7月底後的逾10年新低。九龍CCL_Mass報133.74點，按周跌約1.80%，結束2周連升，指數創2016年8月底後新低。新界西CCL_Mass報126.26點，按周跌約1.67%，指數於2016年10月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報150.03點，按周升約1.88%，連跌6周後反彈，指數繼續處於2016年11月中低位。

以正式買賣合約日期計，2024年第三季CCL跌約4.20%，自2023年第二季起連跌6季，累跌約19.26%。今年第三季CCL Mass跌約4.32%，CCL(中小型單位)跌約4.51%，CCL(大型單位)跌約2.75%。港島跌約5.83%，九龍跌約5.06%，新界東跌約1.81%，新界西跌約3.54%。