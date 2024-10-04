Blue Coast II擬為上期買家及向隅客設特別付款方法

長江實業營業部首席經理郭子威稱，項目已有3,000人次已出席內地簡介會，反應熱烈。今期項目位處商場之上，預計入伙後租值可達100元。對於上期項目創下今年票王的紀錄被打破，他表示，最重要是整體市場各方面有利本港經濟，其他樓盤剛創下紀錄，「下次我們亦有機會創紀錄」。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲指，目前正研究為上期買家及曾入票的向隅客，提供特別付款方法或分組次序上作安排。項目昨日上載樓書後，接獲不少查詢，尤其不少準買家留意三房單位，會繼續逐步推進銷售部署。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信是次項目的內地投資者比例將會提升，上周的內地路演反應非常熱烈。

該行西半山首席營業董事李巍指，港島南岸第1期及第2期項目入伙至今已錄得約731宗租務成交，平均呎租約60元，可享逾4至5厘回報，至今僅約8個租盤盤源。