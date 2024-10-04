接管人放售中環蘭桂坊銀主舖　市值約1.3億元

本港零售業低迷，核心商業區罕現大型銀主舖位放售。萊坊承接管人委託代理，以私人協商形式出售位於中環蘭桂坊德己立街38、42及44號好利商業大廈低層地下A號舖，市場估值約1.3億港元，呎價約40,273元。

該物業於1977年落成，推售物業建築面積約3,228方呎，間隔四正，實用率高達約87%。萊坊投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，物業為蘭桂坊罕有地標性的零售投資項目，位處最熱門的夜生活消遣娛樂地段，原業主持貨超過20年，現由接管人放售。

蘭桂坊鮮有大面積地舖買賣成交，最近成交可追溯至2022年4月，同街6號業豐大廈地舖連閣樓以1.65億元成交，呎價約61,567元(呎價使用了閣樓的二分之一面積以計算店舖的有效市場銷售面積)；以及於2021年11月，該街道17至19號德和大廈地舖以1.83億港元成交，呎價約175,000元。

此外，該商舖擁999年地契，為銀主盤項目，加上現時已進入美國減息周期，配合內地刺激經濟及樓市措施出台，料將吸引不少用家、私募基金、家族辦公室或個人投資者垂青。