嘉湖山莊三房戶做價415萬　每呎售7587元

藍籌屋苑長情業主都要沽貨，天水圍嘉湖山莊三房單位，樓價「4字頭」有交易，呎價僅約7,587元成交，一手業主近30年帳面賺逾260萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園頂層複式單位，實用面積約757方呎，套三房間隔，新買家為外區客，叫價1,250萬元，最終以950萬元成交，呎價約12,550元，原業主在2012年以約795萬元買入，帳面獲利約155萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角和富道和富中心11座中層B室，實用面積約1,308方呎，套三房加工人房間隔，望啟德及維港全海景，成交價2,060萬元，屬近半年高位，呎價約15,749元，單位原先叫價2,280萬元，減價220萬元成交，減幅約10%。

●利嘉閣梁國樑指，跑馬地雅詩大廈中層B室，實用面積約1,051方呎，套三房連工人房間隔，新買家為區內客，最終以1,950萬元連車位成交，呎價約18,554元。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡海逸豪園2期6座高層G室，實用面積約543方呎，兩房間隔，以900萬元沽出，呎價約16,575元，原業主於2012年1月以690萬元買入，持貨約12年帳面獲利210萬元，升值約三成。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋海富苑海寧閣低層2室，實用面積約426方呎，望園景，未補價第二市場以320萬元易手，呎價約7,512元，原業主於2000年3月以83萬元購入。

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新界區

●利嘉閣張啟源表示，天水圍嘉湖山莊景湖居高層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，以415萬元成交，呎價約7,587元，原業主在1995年以約147.6萬元一手買入，帳面獲利逾267萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆安苑D座中層5室，實用面積約495方呎，兩房間隔，區內首置客感熟悉區內環境，不用重新適應，考慮到原業主有減價空間，於已補價自由市場以326萬元購入上址作自住，呎價約6,586元。

●祥益盤嘉茵指，屯門大興花園2期10座高層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，原業主有減價空間，累減40萬元，以368萬元成交，區內客購入上址作自用，呎價約7,931元。

●中原陳國輝指，粉嶺居屋嘉盛苑D座中層4室，實用面積約546方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約360萬元，議價後以346.8萬元沽出，呎價約6,352元，新買家為上車客。

●中原黃達雄稱，大埔居屋明雅苑B座中層14室，實用面積約394方呎，兩房間隔，可望海景，已補價自由市場叫價約438元，日前議價後以380萬元沽出，呎價約9,645元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城44座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤5個月，原先叫價470萬元，最終大手劈價108元，減幅約23%，以362萬元成交，呎價約12,746元。

●中原胡耀祖表示，迎海1座中層A室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約650萬元，議價後以610萬元易手，呎價約12,298元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居錦泰苑C座低層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價620萬元，放盤1個月，以585萬元沽出，減價約5.6%，呎價約9,000元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳東港城7座低層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價580萬元，放盤約兩個半月，近日獲港島客洽詢，睇樓兩次即決定承接單位，議價60萬元後，以520萬元承接自住，呎價約11,231元。

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