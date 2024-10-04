美股全線揚升　道指升276點

美國就業數據出乎意料地強勁，美股3大指數早段靠穩，道指曾升276點，報42,287點；標指升41點，報5,741點；納指升196點，報18,114點。港股夜期報22,591點，跌283點，低水146點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注11月激進地減息半厘的機率由一日前的32.1%大降至不足7%；而溫和減息0.25厘的機率則升至93%。美國10年期國債孳息率急彈，一度升至3.973厘水平，直迫4厘關口。

雖然近日包括聯儲局主席鮑威爾在內的數位官員，都試圖表明無意過急地減息，試圖為市場激進的減息預期降溫，但立場偏向「鴿」派的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)卻重申，預計未來一年利率需要大幅下調，通脹正在穩步回落，已經接近目標，而就業市場正處於理想的狀態。

企業消息方面，廉航公司Spirit Airlines股價大跌30.58%，據報該公司正打算研究申請破產，並且正與債權人商討潛在方案。今年初時，Spirit與另一家廉航公司捷藍航空(JetBlue)的合併計劃失敗，而其經營業務持續虧損。

另外，美國電動車充電方案公司EVgo Inc.從美國能源部獲得10.5億美元的有條件擔保貸款，資金將用於擴大其充電網絡。EVgo股價於周四升逾60%，並於周五早段曾升2.45%。