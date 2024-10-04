新盤今錄63宗成交　未來兩日推售930伙

一手交投漸轉活躍，周五(4日)單日錄得約63宗新盤成交。發展商群起推盤，周六及周日(5及6日)有至少12個項目合共推售930伙。

●黃竹坑站Blue Coast II擬推特別付款方法予向隅客

●長沙灣瑜悦示範單位準備就緒

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周五(4日)積極作軟銷，發展商表示，項目的售樓說明書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快於本月內推出市場。該盤為本港首個以組裝合成建築法（MIC）建成的私人住宅項目，提供198伙，主打一房及兩房。

●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT累售120伙

●啟德柏蔚森系列單日售出17伙

●啟德天璽‧天最終截收29,161票

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房售8,850萬元

●將軍澳PARK SEASONS價單5號涉69伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周五(4日)公布價單5號，加推69伙，折實平均呎價約14,591元，折實價由454萬元起，最快下周作新一輪銷售。新一批單位涵蓋38伙一房及31伙兩房單位，實用面積314至537方呎，折實價由454.1萬至802.7萬元，折實呎價由14,059元起。

●將軍澳海茵莊園單日錄5宗成交

●啟德MONACO新增付款方法

會德豐地產旗下的啟德MONACO系列項目，周五(4日)修訂價單，為指定單位提供「精明置業按揭貸款」計劃。發展商指，買家採用上述計劃可承做最高八成按揭，第一按揭貸款及利息計算方式爲最優惠利率 (P)減1.75厘，並須按月分期償還。

●元朗尚柏9日收逾750票

●西營盤尚逸高層一房呎售約26,156元

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(4日)以899.77萬元沽出31樓B室，實用面積344方呎，一房連儲物室間隔，呎價約26,156元。

●灣仔One Wood Road錄開齋成交

由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，在上月由招標改以價單形式出售後，今(4日)終於錄得開齋成交。據項目成交紀錄冊顯示，項目的18樓A室，實用面積460方呎，兩房間隔，成交價1,282萬元，呎價約27,870元。利嘉閣招佩貞表示，買家為內地客。

●啟德天璽•海四房成交價3,528萬元

●元朗滙都 4日內連沽5伙

●啟德柏蔚森III兩房終止交易

●何文田站朗賢峯第IIB座三房交易告吹