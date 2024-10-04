新盤今錄63宗成交 未來兩日推售930伙
2024年10月04日 22:05
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一手交投漸轉活躍，周五(4日)單日錄得約63宗新盤成交。發展商群起推盤，周六及周日(5及6日)有至少12個項目合共推售930伙。
●黃竹坑站Blue Coast II擬推特別付款方法予向隅客
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周五(4日)公布下周初對傳媒率先開放示範單位。發展商指，並正研究為上期買家及曾入票的向隅客，提供特別付款方法。項目自上載樓書後，接獲不少查詢，尤其不少準買家留意三房單位，會繼續逐步推進銷售部署。
●長沙灣瑜悦示範單位準備就緒
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周五(4日)積極作軟銷，發展商表示，項目的售樓說明書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快於本月內推出市場。該盤為本港首個以組裝合成建築法（MIC）建成的私人住宅項目，提供198伙，主打一房及兩房。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT累售120伙
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，周五(4日)次輪公開發售18伙價單單位，並錄得悉數沽清。英皇國際副主席楊政龍稱，是日亦招標售出4伙，單日合共沽出22伙，套現逾9,000萬元。該盤一周累售120伙，佔全個項目123伙約98%，套現逾9.3億元。
●啟德柏蔚森系列單日售出17伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列，周五(4日)公布單日售出17伙，並獲大手客斥資逾3,700萬元購入8伙作投資。該系列項目在4日內沽出共35伙，整個系列項目至今累售368伙， 套現近25億元。
●啟德天璽‧天最終截收29,161票
今年新盤票王，新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天周六(5日)將展開首輪銷售。發展商最新公布，經核數後首輪共接獲29,161個購樓意向登記，按將以價單形式發售204伙計，最終錄得超額認購逾141.9倍。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房售8,850萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(4日)售出第3座11樓A室，實用面積2,087方呎，屬四房連雙套房間隔，連同1個車位成交價8,850萬元，呎價約42,405元。發展商指，全盤僅剩4伙四房大單位在售，幾近沽清。
●將軍澳PARK SEASONS價單5號涉69伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周五(4日)公布價單5號，加推69伙，折實平均呎價約14,591元，折實價由454萬元起，最快下周作新一輪銷售。新一批單位涵蓋38伙一房及31伙兩房單位，實用面積314至537方呎，折實價由454.1萬至802.7萬元，折實呎價由14,059元起。
●將軍澳海茵莊園單日錄5宗成交
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(4日)連環售出5伙，共涉2,640.4萬元。該批單位成交價介乎477.4萬至548.3萬元，呎價約18,906至23,517元。其中，1座31樓A3室，實用面積203方呎，開放式間隔，成交價477.4萬元，呎價23,517元。
●啟德MONACO新增付款方法
會德豐地產旗下的啟德MONACO系列項目，周五(4日)修訂價單，為指定單位提供「精明置業按揭貸款」計劃。發展商指，買家採用上述計劃可承做最高八成按揭，第一按揭貸款及利息計算方式爲最優惠利率 (P)減1.75厘，並須按月分期償還。
●元朗尚柏9日收逾750票
麗新發展(00488)發展的元朗尚柏，正處於首輪收票階段。發展商於周五(4日)晚上公布，項目在9日內累計接獲逾750張入票，按周日(6日)將以價單形式發售98伙計，暫錄超額認購逾6.6倍。首輪銷售將於周六(5日)中午12時截票。
●西營盤尚逸高層一房呎售約26,156元
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(4日)以899.77萬元沽出31樓B室，實用面積344方呎，一房連儲物室間隔，呎價約26,156元。
●灣仔One Wood Road錄開齋成交
由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，在上月由招標改以價單形式出售後，今(4日)終於錄得開齋成交。據項目成交紀錄冊顯示，項目的18樓A室，實用面積460方呎，兩房間隔，成交價1,282萬元，呎價約27,870元。利嘉閣招佩貞表示，買家為內地客。
●啟德天璽•海四房成交價3,528萬元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周五(4日)錄得第3座15樓B室的成交，實用面積1,089方呎，四房間隔，成交價3,528.88萬元，呎價約32,405元。
●元朗滙都 4日內連沽5伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，4日內連沽5伙，總成交金額逾2,458萬元。項目最新售出1伙一房及4伙兩房單位，實用面積介乎336至447方呎，成交價由424.33萬至539.93萬元，呎價約11,595至12,629元。是日最新沽出的單位為1座6樓A06室，實用面積336方呎一房，成交價424.33萬元，呎價約12,629元。
●啟德柏蔚森III兩房終止交易
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森III，今(4日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第1座11樓L室，實用面積390方呎，採兩房間隔，原本在7月時以701.1萬元售出，呎價約17,977元。
●何文田站朗賢峯第IIB座三房交易告吹
鷹君(00041)旗下的何文田站朗賢峯第IIB座，周五(4日)錄得第6A座15樓B室的終止交易，單位實用面積760方呎，三房間隔，原本在今年4月以1,743.2萬元售出，呎價約22,937元。