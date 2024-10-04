陳永傑：減息後新盤續低開吸客　料今季交投5千宗

美國聯儲局早前宣布大舉減息0.5厘，是四年半以來首次減息，利率終於從高位向下調整。而讓香港市民最驚喜是香港銀行亦跟隨減息0.25厘，落實踏入減息周期，實屬喜出望外。美國減息兩周，加上中央組合拳救市，本港股市率先反彈，恒生指數過去兩星期累升超過4400點，升幅約25%。樓市交投雖未有像疫情過後來個大反彈，但睇樓氣氛持續高漲，反映市場已累積了一批購買力，隨時一觸即發，相信樓市第四季有力止跌回升。

減息周期來臨，有利香港經濟，減息直接減輕香港中小企及供樓人士負擔，買家入市意欲會轉強，對樓市絕對有正面支持作用。發展商因此爭相推出全新樓盤吸引買家入市，但由於積存量巨大，市場消化需時，新盤定價仍然克制。

自美國聯儲局宣布減息後，本港已有4個全新盤開價推出，遍布港九新界，迎合市場不同需求，而且定價仍然採用低開策略，折實最平實用呎價可低於1萬元，僅8,614元，可見發展商去貨態度明確，但求貨如輪轉，買家自然受惠，其中啟德新盤錄逾2.9萬個購樓意向登記，成今年新盤票王，成功掀起入市熱潮，有信心第四季新盤成交量可達5,000宗。

除了美國減息，中國人民銀行亦啟動降準減息，推出一系列金融寬鬆政策，規模超過市場預期，相信有助提振整體經濟。正值十一長假期，今年政府預計整個長假有123萬內地客訪港，而黃金周首日即10月1日，內地訪港旅客有逾22萬人次，創疫後通關內地入境旅客單日新高；連同其他訪港旅客共24萬人次，亦刷新整體訪港旅客數目單日紀錄。

北水南下，加上旅客來港消費，直接提振本港經濟，長假期吸引大批旅客趁機來港旅遊之餘，亦尋覓不同的投資及置業機會，對樓市亦有正面支持作用。十一長假過後將會迎來新一份施政報告，去年施政報告落實為樓市「三辣齊減」，幫助市民減輕置業負擔，今年未知樓市着墨多少，但行政長官早已積極落區與市民溝通，諮詢意見，務求交出一份穩住香港經濟又令市民滿意的施政報告，大家一起期待。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑