東方日報B1：華組合拳谷高港股　累飆4489頂峰難估

內地在十一假期前出強刺激措施催谷「金九銀十」景氣，帶動中港股市猶如進入「大時代」，港股本周累升2,104點或10%，連升第3周；自9月24日「組合拳」推出以來，恒指累飆4,489點，且成交放量，可謂一洗頹風！分析預期，短線市況調整並不足奇，尤其美國經濟數據反覆，且美國總統大選及中東局勢不明朗，惟別小覷今次內地全力驅動「內循環」的效果，相信長假後開局A股市場會有反覆，但整體熱度可維持，畢竟政策主導下中國資產重估潮只處開端，且別急於為港股升浪估頂。

恒指周五低開98點，跌幅一度擴大至288點，低見21,824點，之後拗腰倒升，突破2023年1月下旬高位22,700點，最多飆628點，高見22,742點；收報22,736點，升623點。國企指數漲242點，報8,156點，全周累升11.7%；科技指數揚248點，報5,227點，全周累升17.4%。

值得留意是，美國銀行數據顯示，在截至10月3日一周，全球新興市場股票型基金錄155億美元(約1,209億港元)資金流入，創歷史次高，反映資金流正在變化。

投行摩根士丹利指出，美國《生物安全法案》專注在限制獲取更多基因資訊，藥明康德擬出售基因療法CTDMO業務(ATU)，可讓公司注意力重回其核心的小分子藥物合同開發生產(CDMO)業務上，並降低法案風險，有助提升利潤率，予其H股「增持」評級，目標價50元。野村則提到，藥明生物的德國生產設施佔公司總產能的6%，若落實出售，料投資者對藥明康德較藥明生物反應更正面。