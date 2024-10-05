陳政深：恒指有條件上望25000點

正如早前筆者所指，儘管在技術上港股已嚴重超賣，其程度更是近年所罕見，但大市未有回頭之勢，反映入市資金，很大機會不止於希望獲利而回，而是進一步希望淡友鎩羽而歸，同時令原來對大市升勢抱懷疑態度的投資者，對升市深信不移，從而提振整體金融市場信心。

近日可見，資金正漸流入次強股以至弱勢股，反映四方八面的資金，亦有開始流入港股的迹象。由此觀察，港股升勢很大機會仍有餘未盡，加上恒生指數已突破多個阻力位，指數上周又已「象徵式」出現整固，後市進一步睇25,000點，實不為過。

然而，筆者始終認為，目前的升市屬典型的「股市走先於經濟」，實體經濟其實未能予市場堅實信心，股市隨時出現較大幅度的回吐，因此在策略上，投資者宜好好分配注碼，對大波幅股份、權重股等，不宜過分押注，反而應分注於具質素之個股之上。

據管理層早前表示，若不計及經濟因素， 其香港新業務利潤2024年上半年度新業務利潤為14.68億美元，平均每月活躍代理按年增長19%，下半年新業務利潤增長前景非常樂觀。

技術走勢上，保誠相對整體大市及同類股份落後。保誠現價仍處於250天線之下，主要平均線亦皆處於250天線之下，14天RSI亦處於60的水平，相對於已嚴重超買的大市，走勢落後。牛市初期，落後股的安全系數一般較高，因其回吐風險較小。保誠股價目前已突破下降通道，下一站目標可看5月20日的阻力位82.4元，以65元即近50天線為止蝕參考，具一定值博率。

艾德金融執行董事 陳政深(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)