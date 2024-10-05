道指升341點　納指漲1.2%　港股ADR偏軟

美國9月就業數據較預期強勁，紓緩市場對經濟衰退的憂慮，美股周五(4日)做好，3大指數均以近全日高位收市。道指收報42,352點，升341點或0.8%；納指收報18,137點，升219點或1.2%；標指收報5,751點，升51點或0.9%。

反映中國概念股表現的金龍指數升3.05%。至於港股美國預託證券(ADR)則報22,649點，較本港收市跌88點或0.39%；滙控ADR較本港收市升近2%，相反，ATMXJ的ADR都較本港收市下跌，其中阿里巴巴低逾2%。

重磅股普遍向上，亞馬遜(Amazon)升2.5%，Netflix及英偉達(Nvidia)亦升近2%；金融股受追捧，摩根大通抽高3.6%，為表現最強道指成分股，高盛亦升1.9%。電動車生產商Rivian降全年產量指引，股價跌3.2%；美國聯合航空升逾6%，不過美國廉航Spirit Airlines據稱可能尋求破產保護，股價挫24.6%。

全周計，道指微升0.09%，標指升0.22%，納指升0.1%，全部連升4個星期。

外媒報道，美銀引述EPFR Global資料顯示，截至10月3日為止一周，美股基金及歐股基金分別走資97億及61億美元；相反，新興市場及中國股票基金分別吸資155億及139億美元，均創歷來第二多紀錄。

美國勞工部公布，9月份非農業職位增幅，由8月的15.9萬個升至25.4萬個，為6個月來最多，並顯著超出市場預期；另外，9月失業率亦下跌0.1個百分點至4.1%，市場原先預期維持4.2%。

就業數據公布後，聯儲局大手減息預期降溫，美匯及美債息均上升，美匯指數報102.48，升逾0.5%；日圓兌每美元見149，創7周低位；英鎊兌美元低見1.307逾3周低位。

另外，美國10年期債息一度抽高12.53個基點，至3.9711厘。掉期市場顯示，交易員排除聯儲局11月減息0.5厘的可能，押注僅減息0.247厘。