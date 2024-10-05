【致富智庫】養兒防老不合時宜　及早規劃退休不求人

老來從子，養兒防老是中國人傳統觀念，可現時社會已改變，一來生育率不高，小家庭取代大家庭，子女分分鐘連自己都養不起，如何養父母？養兒防老可能非單只不能積穀防饑，更有機會搞到「臨老唔過得世」！所以最實際莫過於善用投資與保險理財，及早自行規劃退休生活，即使成為「老友記」，都可以享受財務自由，不予別人包袱，也不憂基本生活。

過去養兒防老的觀念，源於人力需求大的農業社會，生育愈多孩子，長大可以幫忙務農，即使進入工業時代，家庭人口愈多，代表人力愈盛，可以為家庭帶來更多收入，且多個兄弟子女分擔供養父母，亦有助攤分成本。所以，在過去養兒防老變得理所當然。

七成家長計劃延遲退休

不過，隨着經濟持續發展，社會福利愈趨完善，且機械化生產減輕對人力的需求，同時生活水平提升，教育、休閒娛樂等各方面的要求亦相應提升，生活個人化追求，也與過去但求三餐溫飽的要求不同。如是者，愈生得多，家庭財務壓力愈大，尤其是高樓價下，住屋成本高昂，生活逼人，令生育意欲減少，即使沒有子女，社福制度亦保障了老人基本生活，那養兒防老對於保障老年基本生活的重要性也相應改變。

今年6月，《宏利亞洲康健調查》發現，公眾對養兒防老觀念有所轉變，育有子女或打算生育的本港成年受訪者中，約有37%表示不會指望子女在其晚年時提供經濟支援。隨着這觀念改變，70%已婚並育有子女的受訪者計劃延遲退休年齡，這趨勢可能影響對退休規劃產品和服務的期望。

部分年輕人成月光啃老族

事實上，小家庭下，生育一個起兩個止，意味子女成家立室後，還很可能要照顧「四大長老」，加上生育下一代供書教學，老幼的擔子沉重，也是如今不少年輕人選擇不生育，以養寵物為樂的原因。更甚是，時下年輕人興起躺平不幹活，餐搵餐食餐餐清，又或是做啃老族，住、食都靠屋企，自己生活都成問題，何以有能力讓上一代安老？

惟說到底，人始終會老，當進入老年階段，如何應對退休生活，尤其是當醫療費用有加無減，老、病乃人生必經階段，這些都是避不過的議題。

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●買樓收租穩定晚年收入

養兒防老，得確保「兒」能長大成人，有搵食能力，養活自己還能供養父母。不過，在現今世代，隨着教育程度普及，即使是大學畢業，亦不一定找到工作，一畢業就失業的說法亦時有所聞，分分鐘還要父母掉頭供養子女生活。如是者，與其養兒防老，倒不如「供樓防老」？

就如在香港，雖然如今樓價在下跌周期，但租金仍在上升，在合適的時間入市買樓作收租用途，可以提供持續性的租金收入來源，未嘗不是一個製造持續性收入來源「防老」的一途。

當然，要做到這個效果，除了買樓收租，亦可投資債券收息，又或者買年金，以自製長糧，接受「世界已改變」的事實，不用再糾纏於養兒防老的道德倫理觀念，為自己的退休生活作好打算。

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●港人育兒成本需逾620萬

根據聯合國人口基金（UNFPA）2024年度「世界人口狀況」報告，數據顯示，香港女性平均每人僅生育0.72個孩子，屬全球第二低生育率，僅次於澳門。港人不敢生育，主要與生活成本有關，有銀行調查估計，在香港養育孩子平均每年需花費逾28萬元，假設子女到22歲實現經濟獨立，成本超過620萬元。

財圈爸爸：幫小朋友諗買樓

再看本港男性及女性平均壽命分別達到82.5歲及87.9歲，到底花逾620萬元養育子女成人，到自己老來是否真的可以靠子女供養至終老，本來養育不應該講投資回報，惟在「冇錢萬萬不能」的香港地，即使不跟子女計算，也不得不主動為自己的退休生活作好預算。

育有兩子的富昌金融集團聯席董事譚朗蔚（Stevan）認為，「養兒防老睇你講心定講金」，以現今生活水平來看，樓價及百物騰貴，「生小朋友或者要幫佢諗埋買樓」。不過，站在「講心」角度而言，他指小朋友普遍都受教及懂事，知道兩老終有一日會生病，甚或遇到其他難題，所以他們長大後總會負起責任，協助父母看病、起居飲食等事宜。

他又指，以其自身經歷來講，「生咗仔可以同佢哋一齊行街、做運動，係幾好嘅人生經歷，仲有減壓功效」。Stevan兩位兒子今年分別7歲及11歲，雖然童心未泯，惟已經流露出「少年味」。他提及兩人思維相當成熟，又熱愛打機等活動，而他閒時亦會教育兒子如何理財及儲蓄，以此啟發他們思考經濟運作。

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●做齊7件事助財務自由

與其奢望養兒防老，倒不如及早規劃退休生活，避免依賴子女供養，做個財政自由的自在老人。要做到這段，大致上有7點要注意。

1.購買醫保轉嫁風險

買人壽保險，要到「百年」益受保人，供款人除非抵押保單套現，否則難以直接受惠。反而買醫療保險不可少，尤其是醫療成本高昂，透過購買醫療保險，理論上可將部分醫療開支風險轉嫁予保險公司，有助減少老、病的生活負擔。

2.定期儲蓄 恒常投資

市民在仍有工作能力的時候，不妨定期儲蓄；所謂「你不理財，財不理你」，得善用投資理財為資本增值，甚或建立退休組合，透過投資股票、債券、物業、商品等多元化組合，以達到保本增值的效果，實現理想的退休生活。

3.時刻節儉 控制成本

若然長期入不敷支，難以實現儲蓄目標，故養成節儉的習慣，控制生活成本，提升儲蓄的能力，是不少得的防老條件。

4.妥善規劃退休生活

想過理想的退休生活，得作好規劃，才能為退休生活作精確的成本預算，以規劃好儲蓄及投資目標。

5.善用社福 減輕負擔

目前政府為長者提供醫療券，亦有政府門診提供服務，乘坐公共交通工具同樣有津貼，得善用社會福利等各項資源，來分擔退休生活開支。

6.告知家人財務狀況

若然有子女，雖然不想給他們加重負擔，但也應該主動與家人溝通退休的財務狀況，有商有量，讓各方都能好好規劃開支收入，應付生活需要。

7.勿縱容子女變啃老族

隨着社會貧富懸殊愈來愈嚴重，在社會向上流動的機會減少，部分年輕族躺平不幹活，或做「啃老族」，不願就業留在家中靠父母接濟，故與其養兒防老，倒不如養老防兒，避免縱容子女，過分溺愛讓其「要乜有乜」，結果老本被耗盡，一家「攬炒」！

在以上7點，透過醫療保險應付醫療開支，是「防老」過好退休生活的首要注意地方，畢竟病痛是自己受，飲食玩樂有得慳，但醫療好難慳。有醫療保險分擔醫療開支，在制訂治療方案及應付治病期間開支方面都起到積極作用，是「防老」之中最重要、最實際的事情。