華爾街大佬：就業數據澆滅減息熱情　聯儲局今年或停寬鬆

華爾街大佬、亞德尼研究公司(Yardeni Research)創辦人的亞德尼(Ed Yardeni)表示，鑑於周五(4日)公布的強勁就業報告凸顯美國經濟的頑強韌性，美國聯儲局今年的貨幣寬鬆政策可能已結束。他又表示，在油價反彈及中國尋求啟動經濟之際，進一步放鬆政策可能會引發通脹。

多年前在華爾街擔任經濟學家的亞德尼自創「債券衞士」(bond vigilante)一詞來形容那些一心想通過拋售債券推高市場利率，來迫使政府重整財政秩序的投資者。

他表示，在美國經濟走高、標指徘徊在歷史高位附近下，聯儲局9月減息0.5厘的決定是沒有必要。減息通常是為應對經濟衰退或市場崩潰而採取的舉措。亞德尼表示，「他們不需要做更多的事，我估有幾位聯儲局官員後悔這麼做。」

蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)美國利率策略主管Ian Lyngen堅持對11月減息0.25厘的預測，但認為在11月7日的議息會議之前，一系列就業及通脹數據將決定聯儲局的政策軌迹。據其說法，如果10月就業報告相對強勁，通脹被證明較為棘手，聯儲局官員可能會暫時避免減息。

對於批評聯儲局政策轉變的人來說，可以說市場已消化相當多的減息。亞德尼認為，風險在於進一步的寬鬆政策會助長投資者的興奮情緒，從而為令人痛苦的市場事件奠定基礎。「任何進一步的減息，都將增加股市出現90年代那種崩盤的可能性。」在那次事件中，標指從高位跌至谷底，跌幅超過三分一。