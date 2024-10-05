美聯布少明：天璽‧天豪客斥6750萬連掃8伙

他續指，該本行客源中以九龍區為主，佔約五成，新界區客戶佔約三成，而港島區客戶則佔約兩成。預計項目落成後呎租可達70元水平，租金回報率逾4厘，故項目吸引約四成投資者入市。同時，由於項目入場門檻低，亦備用年輕用家追捧。啟德區是不少內地客來港的首選區域，是次內地客戶亦較踴躍，約佔整體客戶約四成。

整體市況方面，他指，該盤將帶動本周末一手交投量錄得約500宗成交，創4月首周末後的半年新高。近期內地推出「組合拳」提振經濟，加上香港銀行跟隨美國減息利好樓市，將刺激樓市購買力繼續釋放，入市氣氛濃厚，發展商亦乘勢推盤應市。估計本月全月一手交投有望錄得約2,200至2,300宗，亦創4月以來新高。二手市場方面，料較上月略為上升約一成至3,300宗水平，樓價亦會止跌回穩。