鴻海9月收入按年增逾一成　第3季創同期新高

鴻海周六(5日)公布9月營業收入為7,330.24億元新台幣(下同)，按月增長33.69%，按年增長10.94%，為歷年同期次高，並推升第3季營收達1.85萬億元，按季增長19.46%，按年增長20.15%，優於原先顯著增長的預期，為歷年同期新高；首9個月營收為4.72萬億元，按年增長9.73%，為歷年同期新高。展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第4季營運表現，將約略符合目前市場預期。

公司9月營收按月增長逾33%。其中，「消費智能產品類別」按月強勁增長，受惠9月新產品發布，至於「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」也按月顯著增長，不過「電腦終端產品類別」則有衰退情況。

至於9月營收按年增長近11%。其中，「雲端網路產品類別」呈強勁增長，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」則為顯著增長，「消費智能產品類別」則較去年略為衰退。

單看第3季，營收按季增逾19%，按年增長逾兩成。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」皆呈現按年強勁增長，「消費智能產品類別」按年表現則持平。

首9個月營收按年增長逾9%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」呈強勁增長，「電腦終端產品類別」為顯著增長，「消費智能產品類別」則略為衰退。