深圳買家凌晨拖篋睇樓　住建部：多地十一長假商品房銷量增

內媒報道，上月底深圳市住建局等四部門從限購、限售、限價、稅費、信貸、供應等方面優化當地房地產政策。新政出台後，不少開發商似乎見到房地產止跌回穩的希望，多個樓盤售樓處通宵達旦加班賣房，多名買家連夜開車、拖着行李箱抵達現場看房下訂。

報道提到，十一長假期過半，在深圳多個在售樓盤，現場看房熱度仍不減，假期效應釋放疊加政策利好，開發商及時加推，買家對深圳樓市新政信心大增，現場看盤人數及成交量對比新政前均大幅提升。

此外，內媒從住房城鄉建設部獲悉，9月底以來，各地陸續出台房地產優化調整措施，市場反應積極。十一長假期間，反映購房意願的看房量、到訪量大幅上升，多地商品房銷量出現不同程度增長，市場信心有所恢復。

住建部統計，據展開促銷活動的城市普遍反映，十一長假期以來，參加促銷的大部分項目到訪量按年增長50%以上。如10月1至3日中午，北京市新房帶看量按年增加92.5%、認購量提高兩倍，二手房帶看量按年增加1.04倍。廣州部分樓盤日到訪量超過150批，較平時增加兩倍；據湖南省初步統計，新房帶看量按月增長1.06倍、二手房帶看量按月增長80%。據中國指數研究院(四川)初步統計，四川省抽樣調查項目到訪量較長假期前平均增加70%，成交轉化率較較長假期前平均增加1.4倍。

此外，住建部初步統計，9月30日至10月4日，貴州省共銷售商品住房13.75萬方米，涉及1,187套，按年增長44.3%，成交金額7.54億元人民幣(下同)，按年增長54.2%；黑龍江大慶市銷售156套，按年增長2.54倍。十一長假期首日，山東全省新建商品房網簽面積9.38萬方米，按年上漲46.8%。