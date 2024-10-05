陳樂怡：電商板塊估值修復　考慮分注收集阿里

恒指連日急升後終出現首日回吐，近期升市主要由樂觀情緒主導，基本上是動量交易(Momentum Trading)。短期累績的升幅相信已超前反映內地政策組合拳的實際利好作用。不少外資行過往對中港股市持低配的立場，在9月底內地政策組合拳一出，成為市場風向集體轉變的觸發點。加上正值內地十一假期，A股休市，資金集中在港股及美國預託證券(ADR)市場掃貨。

後續觀望港股能否快速重拾升勢，以及A股復市後能否維持熱度，不然短線獲利盤料明顯增加，觸發「散水潮」。然而，同時不排除部分長線基金在市況調整時才趁機入市，為指數底部帶來支持。短線各項動能指標仍需觀察，留意波動風險。策略上，在短炒熱潮過後，投資者焦點宜重返具盈利質素及穩定現金流的上市企業。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)