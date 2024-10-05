陳鳳珠：內地推出樓市新政　市場有望止跌回穩

中央政治局會議提出降低存款準備金率，實施有力度的降息，促進房地產市場止跌回升，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地，並調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

其後，內地隨即推出樓市新政，人民銀行會同國家金融監督管理總局連發四項穩房地產政策，包括引導銀行降低存量房貸利率，各商業銀行將在本月底對符合條件的存量房貸展開批量調整，預期平均降幅為0.5個百分點。

此外，統一房貸最低首付比例，個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付比例統一為不低於15%，而在全國統一的最低首付比率基礎上，人行各省級分行、金監總局各派出機構按照因城施策的原則，根據轄區各城市政府調控的要求，自主確定轄區各城市是否設定差別化的最低首付比例；延長部分房地產金融政策文件的期限，將《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》、《關於做好經營性物業貸款管理的通知》中的部分政策適用期限延長至2026年底；優化保障性住房再貸款政策，保障性住房再貸款的人行出資比例由60%提高至100%。

截至今年7月底，中國全部存量房貸加權平均利率約4.06%，今年首8個月，全國新發放房貸平均利率為3.61%，預期調整存量房貸利率可緩解提前還貸潮。相信今年的政策實施將有助支持樓市止跌回穩，但未來內地或需要繼續鼓勵農村人口向城市遷移，以提升住房剛性需求。

除此之外，一線城市陸續放寬限購政策，廣州全面退出限購政策，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房，不再審核購房資格及不再限制購房套數；深圳放寬深圳籍居民的限購政策，每個家庭限購兩套住房，成年單身人士限購一套住房，其中在7個分區可再多買一套房，非深圳市戶籍居民購房需提供一年社保證明，但在部分新區範圍內購買住房則毋須提供個人所得稅或社保證明。

另一方面，上海縮短非滬籍居民購房社保年限要求，由「連續繳納滿3年及以上」，調整為「連續繳納滿一年及以上」。相信有望提升購房吸引力，且部分剛性需求可提前釋放。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)