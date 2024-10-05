郭家耀：內房股近日急彈　慎防短線回調風險

人行日前公布，各商業銀行原則上應在10月31日前，統一對存量房貸利率實施批量調整，降至不低於貸款市場報價利率(LPR)減0.3厘，預計平均降幅約0.5厘。

人行亦宣布完善商業性個人住房貸款利率定價機制，借款人申請商業性個人住房貸款時，可以選擇固定利率或浮動利率作為定價方式。自11月1日起，合同約定為浮動利率的，商業性個人住房貸款借款人可與銀行業金融機構協商約定重定價周期，取消房貸利率重定價周期最短為一年的限制；在利率重定價日，定價基準調整為最近一個月貸款市場報價利率。

此外，對於貸款購買住房的居民家庭，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%。人行同時發布關於優化保障性住房再貸款有關要求的通知，向金融機構發放再貸款的比例從貸款本金的60%提升到100%。

另一方面，上海發布通知，繼5月後進一步放鬆限購政策，主要針對非本地戶籍家庭或單身人士，其中購買外環外住房所需繳納社會保險或個人所得稅的年限，從3年縮短至一年。此外，新政還進一步降低首套和二套商貸的首付比例，首套不低於15%，二套不低於25%；同時將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從5年調整為2年。

廣州亦取消居民家庭購買住房各項限購政策，本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房，不再審核購房資格，不再限制購房套數。深圳則把個人住房轉讓增值稅徵免年限由5年調整到2年，深圳市戶籍居民家庭限購兩套住房，非本市戶籍居民家庭及成年單身人士限購一套住房。首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%。深汕特別合作區首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一調整為15%，取消利率下限。

人行及多地陸續宣布政策支持樓市，響應中央要求房地產止跌回穩的指示，預料內地樓市將有復甦表現，市場關注短期樓房銷售能否明顯回暖。研究機構克而瑞認為，因為9月底中央以至地方頻現利好消息，預料10月整體成交或將止跌企穩，直接受益新政利好的一線城市，新樓成交有大增空間。內房股近日急劇反彈，要留意短線回調風險，當中以國企及央企背景的內房股及從事樓房銷售的平台公司較具留意價值。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)