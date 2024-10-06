葉尚志：淘寶可用微信支付　利好騰訊業務發展

市場仍處於亢奮階段，情況較預期來得強勁，在資金持續流入的推動下，港股已急升至逼近2023年初復常時的高位22,700點，相信目前由政策觸發的一波升浪已到達目標水平，政策效果的後續兌現將會是市場接下來的觀察重點。

走勢上，恒指有從單邊急升轉為雙向波動的機會，現時主要波動範圍見於21,100至22,700點之間，A股在十一長假期後的表現，將會是短期影響關鍵因素。

事實上，騰訊在年內以一級高於一級的走勢來發展，一方面受益於市場對其業務發展保持正面看法，另一方面，公司的股份回購計劃亦對其股價帶來支撐力。

值得注意的是，淘寶宣布由9月27日起，消費者可以在淘寶使用微信支付結帳，顯示互聯網龍頭公司有再次走向相互合作的關係，相信對於騰訊業務發展帶來正面推動。建議可於435港元以下買入，目標看510元，止蝕可定在400元。

第一上海首席策略師葉尚志