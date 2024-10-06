鄺紫珊：多項因素助攻　日股仍獲看高一線

內地政府大舉出招，讓內地及香港股市近日氣勢如虹，由於升幅頗急，後續回調機會很大，但在貨幣寬鬆政策環境，加上內地政府積極推動各產業發展，有望第四季在調整過後再重拾上升勢態。

兩地股市連日反彈，讓被套牢多年的投資者鬆一口氣，好不容易看到股價回升至投資成本或者之上。事實上，內地股市能否持續上升氣勢，受投資者高度關注。

內地股市已經歷3年以上的頹勢，滬深300指數最大跌幅超過四成，部分中小型股指數跌幅更厲害，市場投資氣氛長期低迷。今次內地政府宣布超出市場預期的經濟及救市政策，讓市場振奮及股市大幅反彈。但以中長期而言，中國經濟仍面臨通縮壓力，實質的基本面仍未改善。貨幣寬鬆政策是改善通縮的其中一個手段，但也並非充分條件，當美國進入減息周期，是否可以讓內地民眾及企業走出未來經濟長期衰退局面，也需有待觀察。

另外，日本執政黨自民黨總裁選舉由前幹事長石破茂勝選，預計他將成為日本第102任首相，由於他偏向鷹派，讓市場擔心日本央行將積極加息，但事實上，自他當選自民黨總裁後，他也釋出鴿派訊息，認為貨幣政策應保持寬鬆，故日本央行後續有望仍將以溫和漸進的方式採取寬鬆貨幣政策，避免對經濟與金融市場帶來太大衝擊。

日圓升值對出口導向企業盈利與股價可能造成壓力，但日圓升值也可降低進口成本，對中小企業盈利前景仍是正面。過往30多年，日本資產已被市場忽視，隨着當地經濟與企業盈利表現改善、公司管治經過改革、股票市場結構改變為股東帶來更高回報及權益，加上民眾的薪資上升也有效推動消費動力，很大程度提升外資投資當地的布局，使日本股市仍被看高一線。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊