曜熊理財：內地料續刺激經濟　為港股提供上行潛力

恒生指數上周再次大幅上揚，上升超過2,000點，上周五(4日)收報22,736點，輕鬆突破 21,000點，並收於31個月以來最高點。令人期待的是，恒指在上周第二次突破阻力位後，是否能夠企穩22,700點以上。

此次大幅上漲主要是由於延續之前一周的動能，內地已表明支持房地產市場及整體經濟的意圖。市場寄望於透過發行新的主權債券，令內地將有足夠資金啟動下一輪經濟刺激計劃。市場急切期待內地將如何使用其2萬億元人民幣籌資，預計將有多達1萬億元人民幣注入銀行體系以刺激增長。儘管內地市場因黃金周假期而關閉，恒指單日成交額仍達到2,610億港幣，顯著高於9月初的日均成交額。

相對而言，美國市場在觸及歷史新高後上周出現減速。中東暴力升級，使得以色列與伊朗之間是否會爆發全面衝突的前景不明，這將間接影響美國是否會採取進一步行動。

美國聯儲局備主席鮑威爾已表示，市場不太可能再看到減息0.5厘，分析師預測下季有三分二機會減息0.25厘，僅有三分一機會減息0.5厘。本周需關注的關鍵數據，將是10月10日的消費物價指數(CPI)，這將影響聯儲局是否需要採取更積極的減息決策。

黃金及相關基金都看高一線。截至本文撰寫時，黃金價格為每安士2,660美元。如果美國在以色列與伊朗的衝突中採取進一步行動，很可能意味將有更多資金分配以支持其海外盟友，反過來又會使通脹持續較長時間。

儘管美國已表明利率調降的放緩對黃金形成看跌情緒，但預計美國將在2025年之前繼續減息，加上內地即將實施的經濟刺激計劃，將為尋求更穩定投資的長期投資者持續在香港股票市場提供良好的上行潛力。

曜熊理財策略分析員