【星期一．炒啲乜】A股復市勢現瘋狂炒作　恒指繼續衝？

內地以「組合拳」救市，刺激恒指對上一周勁升13%，過去一周續衝高10.2%，市場聚焦A股周二(8日)復市後，帶動港股進一步上揚。

人民銀行、中證監、金監總局等三大財金部委9月下旬宣布「放水」撐A股，加上政治局會議定調救樓市，刺激滬深股市向上，在十一長假期前的9月30日，滬綜指收報3,336點，漲逾8%，兩市合計成交額達2.5萬億元人民幣。分析指，在長假期後，要留意A股復市後的瘋狂炒作，市場氣氛目前極為亢奮，難以估頂。

然而，有市場人士提醒，內地早前公布一系列救市措施，市場對此已在港股現水平反映，須留意會否再有大型政策出台，例如曾傳出發行2萬億元人民幣國債，否則大市可能調整。港股上周五(4日)收報22,736點，創逾兩年半高，未來有機會上25,000點水平，惟須注意中東局勢會否再度升級。

數據方面，周一(7日)中港兩地齊公布外匯儲備數字，內地周三(9日)有貨幣供應數據，新西蘭央行將於同日公布議息結果。美國步入減息周期，其經濟數據隨時左右息口去向，由於美國最新公布就業數據強勁，市場料下月減息幅度或縮減至0.25厘，本周當地將公布消費物價指數(CPI)及申領失業救濟人數。

中港股狂牛，投資者不妨細閱以下財金專家分析，快人一步捕捉投資先機！

1、陳樂怡：電商板塊估值修復 考慮分注收集阿里

2、陳鳳珠：內地推出樓市新政 市場有望止跌回穩

3、郭家耀：內房股近日急彈 慎防短線回調風險

4、葉尚志：淘寶可用微信支付 利好騰訊業務發展

5、鄺紫珊：多項因素助攻 日股仍獲看高一線

6、曜熊理財：內地料續刺激經濟 為港股提供上行潛力