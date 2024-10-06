9月本港寫字樓及商舖買賣跑贏大市　商廈成交勁升逾30%

9月本港工商舖買賣成交錄約209宗，按月輕微4.1%，不過，期間寫字樓及商舖交投顯著上升，表現跑贏大市；當中，商廈交投量較8月明顯增加約30.8%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該行統計，9月工商舖買賣數量，較上月減少約9宗；成交金額方面，全月共錄得約55.6億元，較上月微跌約8.5%，按年對比則增加約25.7%。當中工商舖逾億港元大額成交宗數佔約9宗，較8月約5宗為多，增幅約八成。惟該類物業上月成交總額約21.72億元，按月下跌約38%，不過，按年則上升約31.5%。

他續指，上月寫字樓交投氣氛轉趨熾熱，錄得約34宗買賣成交，除按月上升外，較去年同期更增加約41.7%，月内錄得至少4宗逾億元成交，其中新世界發展以約7.6億元沽出長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心23樓、25至27樓共53個單位，涉及總樓面面積共約57,623方呎，平均呎價約1.3萬元，由投資者承接。

此外，舖位買賣亦錄得顯著增長，9月商舖買賣成交錄得約52宗，按月增約15.6%，買賣金額亦錄約10.07億元，按月增約15.7%，呈現價量齊升局面。月内投資者大手購入舖位亦見活躍，包括投資者張實來以約2億元購入尖沙咀彌敦道86號地下D1、D2、E及F舖，面積約4,500方呎，呎價約4.4萬元。

另外，上月工廈買賣成交錄得約123宗，按月減少約16.3%，但由於大額成交增多，帶動上月成交金額上升至約23.81億元，按月大增約39.4，其中由原由鄧成波家族持有的觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，以約4.08億元易手，新買家為區内資深投資者伯恩光學楊建文。

潘稱，9月商廈及舖位交投明顯增多，工廈大手交投亦增加，可見投資者信心已逐步恢復，加上近日內地宣布一系列「政策組合拳」大力刺激經濟，配合減息產生協同效應，帶旺本港股市持續上揚，預期經過上月微調後，整體市場投資氣氛會穩步轉好，增強投資者及用家入市信心，10月整體買賣交投會有所回升。