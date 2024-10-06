新地15大商場十一假期7天人流及營業額料年升約8%
2024年10月06日 16:49
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觀塘apm
新鴻基地產(00016)旗下15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，於十一假期間斥資約1,000萬港元推出多項優惠等，加上本港股市上揚，財富效應催旺人流，7天商場人流及營業額料按年增約8%，其中，餐飲、電器和藥妝等表現較好。
新地執行董事馮秀炎表示，十一假期前，中港兩地宣布降息，有效提升了本地市民和遊客的消費意欲，旅客區商場均出現大額消費，如尖沙咀有旅客花逾30萬元買名牌鑽石手鐲，銅鑼灣區亦見客人花逾10萬元買名牌衣履；而內地多個社交平台優惠券下載量亦如期超過一萬張。
各區的活動增添節日色彩，其中以煙花匯演最受矚目，商場內面向維港的餐廳因此訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動亦吸引大量客人前來消費。而地區商場在十一期間亦有接待內地旅客團，人均消費逾3,000元，主要購買高價值品如金飾、保健品如燕窩和花膠等。
市民留港消費亦成零售支持，如十一當日在指定商場，顧客凡身份證有「7」、「5」數字可免費換領餐飲券，吸引大量人流排隊換領，單日派出逾二千份，需要加額以應付人潮。