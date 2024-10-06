新地15大商場十一假期7天人流及營業額料年升約8%

新地執行董事馮秀炎表示，十一假期前，中港兩地宣布降息，有效提升了本地市民和遊客的消費意欲，旅客區商場均出現大額消費，如尖沙咀有旅客花逾30萬元買名牌鑽石手鐲，銅鑼灣區亦見客人花逾10萬元買名牌衣履；而內地多個社交平台優惠券下載量亦如期超過一萬張。

各區的活動增添節日色彩，其中以煙花匯演最受矚目，商場內面向維港的餐廳因此訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動亦吸引大量客人前來消費。而地區商場在十一期間亦有接待內地旅客團，人均消費逾3,000元，主要購買高價值品如金飾、保健品如燕窩和花膠等。

市民留港消費亦成零售支持，如十一當日在指定商場，顧客凡身份證有「7」、「5」數字可免費換領餐飲券，吸引大量人流排隊換領，單日派出逾二千份，需要加額以應付人潮。