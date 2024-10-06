十大屋苑周末錄11宗成交　按周反彈57%

新盤銷情火熱，二手樓市亦有不俗表現，中原指出，十大屋苑於周六、日(5、6日)錄得11宗成交，較對上一周增加4宗或約57.1%，交投量重返雙位數，並為3周最多，零成交屋苑縮減至3個，期內只有荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城未聞買賣。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日利好消息接連出現，除了減息外，央行亦出招救市，十一假期期間丁財兩旺，經濟向好，令買家置業信心轉強。大型新盤低市價推售，吸引買家爭相入市，新盤熱銷，部分向隅客轉投其他新盤貨尾或二手市場。

3個港島指標屋苑於周末兩日全數錄得成交，其中鰂魚涌太古城錄兩宗買賣，中原趙鴻運表示，屋苑南山閣中層F室，實用面積約646方呎，三房連套房間隔望街景，以948萬元易手，呎價約14,675元。

該公司楊文傑指出，同區康怡花園亦錄一宗成交，單位為C座中層16室，實用面積約594方呎，三房間隔望園景，成交價760萬元，呎價約12,795元。該行盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島33A座高層A室，實用面積約521方呎，屬向海兩房戶，亦以638萬元沽出，呎價約12,246元。

九龍區方面，茶果嶺麗港城兩日錄約兩宗買賣，包括一宗蝕讓個案，中原郭麗娟表示，屋苑3座低層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望公園景，以540萬元易手，呎價約10,445元。原業主於2019年4月以725萬元購入單位，現轉手帳面需蝕讓約185萬元，貶幅約25.5%。

至於將軍澳新都城為期內買賣最活躍屋苑，周末兩日錄3宗成交，該行關偉豪表示，該盤2期1座中層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以515萬元易手，呎價約14,187元。原業主持貨9年帳面獲利約32萬元。

中原曹嘉華表示，東涌映灣園於周六、日錄一宗成交，單位為9座高層H室，實用面積約928方呎，三房連套房間隔，以920萬元成交，呎價約9,914元。據了解，原業主於2019年10月同以920萬元購入單位，持貨5年帳面僅平手離場。