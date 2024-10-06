新盤周末錄457宗成交　按周升逾八成

新盤交投氣氛熾熱，市場於周末兩日(5、6日)錄約457宗一手買賣，按周升逾八成，並創半年同期最多。期內展開首輪賣樓的全新樓盤銷情報捷，今日發售的元朗項目即日沽出94伙，佔可售單位超過9成半。至於啟德項目於周六(5日)推出首批204伙價單單位亦即日售罄，發展商隨即今日加推120伙，部署最快下個周末進行次輪銷售。

元朗尚柏展開首輪銷售 暫有94伙獲認購

銷售安排顯示，今日劃分3個時段揀樓，最優先的S組別為該集團員工或其直系親屬，緊接V組別買家可購2至3伙，當中須包括1伙兩房，最後的A組別買家可購1至3伙。

資料顯示，今日發售單位售價由242.91萬港元起，折實平均呎價約9,286元。項目昨日截標收到853張入票，超額約7.7倍。

天璽‧天加推第3號價單共120伙 折實平均呎價21768元

集團副董事總經理雷霆表示，因應樓層及景觀不同，今批單位亦包括首度推出的5座高層戶，是次屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠指出，加推單位涵蓋14伙開放式戶、80伙一房戶、以及26伙兩房戶，實用面積240至655方呎，折實售價由481.65萬至1,412.04萬元，呎價約19,661至24,860元。

他續稱，項目昨日銷售套現逾15億元，當中有不少為大手客，包括有9組買家各自大手買入6至8伙，每組成交額約4,400萬至6,000萬元。亦有9組買家各斥逾2,000萬元，購入項目3至5伙。此外，項目佔約35%為九龍東及啟德區買家，整個九龍區則佔約70%，新界及港島客比例分別約25%及5%。

啟德海灣第1期周末11宗成交 套現逾9300萬元

其中，項目2A座17樓A室，實用面積771方呎三房戶，成交價1,650萬元，呎價約21,401元。

啟德澐璟周末錄4宗成交 涉近5760萬元

期內售出單位均享維港海景，其中第3B座17樓A室及12樓A室，實用面積同為656方呎，均屬兩房連儲物房間隔，成交價1,586.51萬及1,562.95萬元，呎價約24,185及約23,825元。

此外，項目第3B座11樓B室兩房單位，實用面積為526方呎，亦以1,241.4萬元成交，呎價約23,601元。餘下售出一伙為3A座17樓A室，實用面積577方呎，屬兩房連儲物房間隔，以1,368.23萬元成交，呎價約23,713元。

該盤開售至今累售271伙，套現近111.9億元。

啟德跑道區柏蔚森獲大手客連購5伙 涉資3800萬元

另外，項目今天最新錄得海景套三房成交，為柏蔚森I第5座15樓C室， 實用面積560方呎 ，成交價1,141.7萬元，呎價約20,388元。

踏入10月，整個系列不足一周速沽64伙，套現逾4億元。開售約兩個多月共售出397伙，套現近27億元，為今年啟德區銷量最多樓盤。

西半山大學閣四房大戶6950萬元成交

●華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(6日)以招標形式售出一伙，單位為2座10樓A室，實用面積1,584方呎，四房連雙套房間隔，成交價6,950萬元，呎價約43,876元。

據了解，買家為本地家庭客，租住同區物業多年，適逢美國及香港先後落實減息，加上股市及樓市氣氛升溫，故於短時間內決定購入上述單位自用。

鰂魚涌FINNIE沽出66%單位 吸金逾3.6億元

她續稱，旗下旺角Larchwood昨亦錄3宗成交，全屬開放式戶型，總成交金額逾1,200萬元，全盤共售出147伙，套現逾7.4億元。單位9月及10月已售出43伙，吸金逾1.8億元。

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，項目昨售出的3個單位，包括2伙H室及1伙G室，實用面積202至206方呎，買家均為投資客。集團營業及市務總經理黃文浩稱，減息後市場氣氛升溫，集團正積極籌備旗下的炮台山英皇道項目，並計劃於短期內公布銷售部署。

●會德豐地產旗下樓盤周日(6日)再錄3宗成交，鄰近港鐵藍田站的KOKO ROSSO第6座11樓B室，實用面積468方呎，兩房開放式廚房設計，成交871.2萬港元，呎價約18,615元，買家購入作自住用途。

至於將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS售出兩伙，項目2A座18樓G室，實用面積325方呎，一房開放式廚房間隔，以482.6萬元售出，呎價約14,849元。另一伙為2B座19樓B室，實用面積314方呎，亦為一房開放式廚房戶型，售價為460.4萬元，呎價約14,662元。整個SEASONS系列至今售出845伙，套現逾$53.1億元。