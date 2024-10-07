東方日報B1：港股大時代　證監指外資紛回歸

港股強勢進入「大時代」，主板成交屢破頂，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，留意到「(港股)5,000億元、3,000億元、4,000億元成交，很多是國際資本、國際投資者返番嚟」。同時她大派「定心丸」，稱本港金融基建穩健，交易系統有能力承受更大成交，直言「再多啲都可以」。

自9月24日內地政府的穩經濟「組合拳」推出以來，恒生指數累飆4,489點。她接受傳媒訪問時表示，中央政府釋放強信號支持經濟，「給投資者打了很大的強心針」。許多國際投資者根據基準指數(Benchmark Index)建構投資組合，基於香港股市從高峰回落三至四成，國際投資者過去一段時間「Underweight(低配)了香港市場」，以等待合適的時機「買返貨」，特別是當整體市場氣氛扭轉頹勢時伺機出手。

她提到，儘管近期市場交易活躍，但整體仍有序進行，強調無論成交多寡，證監會一如既往地進行穿透式監察，留意市場有否出現過分風險，而交易所「完全有容量和額外容量」進行大量成交，現時亦無導致或引致任何流量中斷。至於經紀方面，證監會也恒常地監察其孖展借貸情況，暫未發現有任何異常。

不少內地投資者近日湧港開戶，梁氏指出，香港的持牌券商向來清楚知道監管要求，包括不能到內地招攬客戶；而中國證監會去年已發出清晰指引，就社交媒體引導客流量等方面，明確相關監管要求。另有券商業界人士透露，現時內地投資者必須手持香港身份證才能到港開戶，至於以前開落的戶口，則按外匯管制下匯款。

近日投資情緒高漲，引發上海證券交易所一度「死機」，梁鳳儀指出，因應滬股無法交易，當時滬股通也受影響，聯交所作為前線，是解決問題的主要角色，證監會則一直有作出支援，並監察市場異常情況，而滬方問題已大致解決，事件發生後的下一個交易日亦如常交易。

中港兩地互聯互通範圍日益擴大，本港券商在2月時已獲准參與「跨境理財通2.0」。她透露，有14間券商將會加入，全屬中資券商子企，並與其母企合作，惟仍需要進行系統測試，結果滿意後會再作公布，而「3.0傾緊、討論緊」。至於人民幣股票交易櫃台納入港股通亦正籌備中，包括搭建系統。

除了股票市場，香港近年積極拓展資產管理業務。她稱，過去5年，持有資產管理牌照(俗稱「9號牌」)的公司，多於證券交易牌照(俗稱「1號牌」)，而以本港為基地的基金數目增長勢頭不俗，特別是在中港基金互認安排、理財通出台後，開放式基金型公司以「非常快」的速度成立。雖然受利率高企影響，本港市場經歷一段較難時間，但香港作為國際及內地的橋樑無變，相關角色反而愈來愈重要，引導新市場資金進入內地，又可將內地資金帶到其他市場。