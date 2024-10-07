鄧建初：中東戰雲密布　會否有利香港股市表現？

初哥於今年9月尾文章曾提及，恒指可望挑戰22,700阻力。上週五(10月4日)一如所料抵達，最高位見22,742，收市22,736。由今個浪底16,954起計，短短兩星期內升幅竟高達5,788點，成交更高逾5,000億元，勢如破竹。前者歷史罕見，後者更是史無前例。事實上，這次狂升浪應有箇中玄機。

自從美國2018年以貿易戰為由打壓中港股市開始，加上移民潮影響，港股輾轉下跌至2022年10月31日最低位14,597，接著大幅反彈至2023年1月27日 22,700，再被唱淡力沽至2024年1月24日之14,794，在大摩前高層配合唱淡「香港已死、恒指將會跌落12,000點」之際，大市由今年9月中預期美國宣布減息的16,964開始展開噴井式狂升，速度之快，令做淡者(玩期指者以沽盤居多)損失慘重。

中國眼見外資不斷瘋狂沽貨及沽空，洞若觀火，採取兵家哲學「置之死地而後生」策略，不動聲色，磨礪以須。先讓對港股有信心之大戶在低位大量撈貨，然後等待美國臨近大選，聯儲局大減半厘息。加上中東戰雲密布，油國資金不敢滯留本國，亦不敢移往美國等西方國家，很大機會流至香港。

美國減息後，內地才大舉推出組合拳，跌至極低殘、估值極不合理之中港股市立即強勁反彈。現水平港股平均市盈率約10至11倍，個別股票仍低至只有單位數字，屬偏低水平，可逢低吸納，迎接年尾的旺市，恒指目標位25,000/26,269，支持位在20,000心理關口位。

鄰近地區如台灣加權指數及日經平均指數，近年在經濟仍處於低迷狀態下，竟創出歷史新高，印證股市表現未必與當地經濟同步，應與資金流向有莫大關係。而且根據以往經驗，股市領先經濟表現約3至6個月，不過並非全部股票皆受惠。暫時看來並不是牛市重臨，只能當成大型上落市看待。「難為牛熊定分界」，正是現今股票市場的寫照。

介紹：資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。