嘉和生物以合併方式收購億騰醫藥集團　今復牌

公司與標的公司訂立CDK4/6i(一種差異化口服CDK4/6抑制劑，稱為GB491(Lerociclib))外包管理協議，公司同意委託標的公司，而標的公司同意於過渡期內就管理CDK4/6i的所有相關事宜(包括提交新藥申請、製造、供應鏈管理及任何其他相關事宜)提供服務。

董事預期CDK4/6i商業化在即，且公司的發展到了一個重要的階段，需要有強大的商業能力來把握著一切可能的市場機遇。董事會認為標的集團符合上述標準。建議合併是公司向成熟且全面整合的生物製藥公司邁出的關鍵一步，預期將為集團及標的集團帶來互補及協同效應，並為合併完成後經擴大集團的可持續發展奠定良好的基礎。

董事會建議於合併生效時間後，將公司英文名稱由「Genor Biopharma Holdings Limited」更改為「Edding Genor Group Holdings Limited」，並將公司的雙重外文中文名稱由「嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司」更改為「億騰嘉和醫藥集團有限公司」。

公司與標的公司就集團股東人員於合併完成後的留任訂立有條件留任協議，股東人員根據現有公司股份計劃持有的未歸屬購股權及受限制股份單位將自動加速並歸屬相關股東人員。

為實施建議合併，董事會建議透過增設20億股股份，將公司的法定股本從2萬美元（分為10億股）增加至6萬美元（分為30億股）。