歌禮製藥兩候選藥物被初裁禁進口美國　擬要求覆審

2022年12月29日，美國製藥公司Viking Therapeutics, Inc.向美國國際貿易委員會(ITC)提出了控告，要求ITC禁止歌禮製藥在美國境外(如中國)生產的候選藥物ASC41和ASC43F進口至美國，用於在美國的臨床開發和商業化。ASC41和ASC43F均用於治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)。

2024年10月4日，公司收到ITC對該控告的初步裁定。ITC行政法官認為，公司候選藥物ASC41和ASC43F進口至美國違反《1930年關稅法案》(修訂版)第337條，法官還建議ITC對在美國境外(如中國)生產的ASC41和ASC43F頒布禁令，禁止在美國境外生產的ASC41和ASC43F進口至美國，為期7年(即至2031年)，而Viking應按要求報告其候選藥物VK2809的開發進程，這意味着一旦Viking停止開發VK2809，ITC對ASC41和ASC43F的進口禁令將提前解除。

由於Viking向ITC提出的控告不涉及任何金錢賠償，故公司認為該控告不會對集團產生任何重大不利影響。公司目前業務如常運作。

公司對該法官的初裁存在異議，正審閱初裁並與其法律顧問討論以評估可採取的措施，包括但不限於要求ITC覆審並推翻初裁。

截至公告日期，ITC正在對法官提出的上述建議進行審查，預計將於約4個月內作出最終裁決。