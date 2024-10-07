第一太平菲聯營購收費道路特許權及電子道路收費系統餘下權益

於公告日期，MPTC擁有24.7357萬股普通股，佔EIPPI剩餘流通股本的44.58%。自EIPPI收購事項完成後，MPTC將擁有EIPPI流通股本的100%。EIPPI擁有NLEX流動股本之10.49%權益，MPTC擁有NLEX約77.7%之總經濟權益。EIPPI收購事項完成將會導致MPTC於NLEX之總經濟權益由77.7%增加至83.6%。NLEX持有菲律賓主要收費道路之特許權，預期在短期內將會透過其於剩餘特許期內產生穩健現金流，繼續為MPTC之現金流量狀況作出重大貢獻。

另外，MPTC同意以現金向Egis Easytrip購買6.8萬股普通股，佔ESC流通股本的34%，基本購買價為16.48億菲律賓披索(約2.283億港元)，可予上調。於公告日期，MPTC擁有13.2萬普通股，佔ESC剩餘流通股本的66%。自ESC收購事項完成後，MPTC將擁有ESC流通股本的100%。

ESC主要從事提供電子道路收費系統相關服務之業務，透過收購事項，MPTC將會取得ESC多年來所得到超過390萬個顧客帳戶及訂閱者相關的所有數據及相關資料的完全擁有權，將會補充及加強MPTC之數碼化計劃，其旨在提升顧客體驗，同時推動資源及效率優化。

此外，NLEX與EPPI訂立有關菲律賓呂宋島多車道無阻收費項目之總服務協議，據此，EPPI將為MPTC於菲律賓之收費道路的多車道無阻收費系統提供一站式設計、工程、供應、建造、安裝、整合、測試、實際使用、調試、營運、保養及相關服務。

於公告日期，MPTC擁有NLEX約77.7%之總經濟權益。EPPI由Egis Projects擁有約99.99%權益。