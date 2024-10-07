【專訪】星展王玥︰金融科技助銀行維持競爭力

王玥指，星展銀行在內部已開始運用GenAI軟件，提升生產力及客戶服務。

生成式人工智能(GenAI)的實際應用場景不斷增加！星展香港執行董事兼企業及機構銀行數碼及創新主管王玥接受《東網》專訪時透露，內部已啟用名為「DBS-GPT」的AI協助軟件，透過使用員工手冊等數據訓練，幫助員工知悉業務的正確處理程序，並獲得相關文件，大大提升生產力及客戶服務。

她直言，由於無法確保GenAI所生成的資料百分百準確，加上數據或涉及敏感資料，因此未適宜公開使用，強調「金融科技雖然能提供便利，但不能犧牲風險」；員工在進行例如審批文件或撰寫報告時，AI只會充當協助的角色。

面對市場愈來愈激烈的競爭，她認為銀行必須在金融科技層面保持相當的投入，以維持競爭力。例如該行在今年6月推出新的身份認證技術，中小企客戶於網上最快15分鐘完成申請表格，最快一個工作天完成開戶，毋須親身到達分行，較原先時間快近一倍。

星展於新加坡及香港均有業務，她形容星港同為國際金融中心，在法律、人才、稅務、監管方面的優勢相當。兩者主要的分別，在於星洲擁有東盟網絡，香港背靠內地14億人口的市場，均使用共同語言，內地的人才可透過「高才通」來港，有效迅速擴大本地人才庫，以發展金融科技。

金融科技屬近年新興類別，大專院校亦增設相關科目或學位；此外，近年有「深港澳的金融科技分析師」的3地互認證書課程。不過，她認為，在實質招聘上，申請人過往的履歷最為重要；以該行聘請的中層職位為例，坦言學歷並非優先，會先考慮曾從事數碼銀行或科技相關經驗之人士。