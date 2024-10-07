花旗：內地或推3萬億人幣刺激消費政策 恒指明年底目標28000

花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達重申，看好中資股市場，並相信中央會繼續救市，預期中央會推出規模約3萬億元人民幣的刺激消費政策，美國減息周期增加人民銀行放寬貨幣政策的彈性，故上調恒指、滬深300指數及MSCI中國指數明年中目標價21至27%，當中恒指調高24%至26,000點，明年底目標28,000點。

花旗綜合近日與歐美投資者溝通，以及上周在日本進行路演時所得，發現約25至30%海外機構投資者已予中資股「增持」評級。

該行指，中港股市經過3周上揚後，估值仍吸引，當中A股直接受惠於政策支持，潛在上升空間較H股更高。該行表示，目前MSCI中國指數預測市盈率約13.6倍，仍較MSCI新興市場指數及MSCI新興市場(中國除外)指數折讓約17%及23%，參考2014年11月及2015年6月，內地推出刺激政策後的股市表現，當年滬深300指數升逾一倍。

此外，該行預期，各行業分析師在即將公布的業績期上，將調高企業2025年每股盈利預測，並預示企業經營前景將更理想。