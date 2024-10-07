李偉傑：恒指初步上望25000點　落後板塊吼呢啲…

美國就業數據強勁，紓緩經濟衰退憂慮，進一步反映美國11月減息幅度應為0.25厘。內地救市組合拳具影響力，而明天(8日)內地會有重要會議，華盛證券財富管理部董事李偉傑指，港股現已突破阻力位22,700點，如稍後有更好的新政策出台，以及有更多資金流入，港股下一站上望25,000點水平。他提醒，明(8日)北水回歸，需留意成交額能否達到3000至4000億，相信港股升浪可以維持。

港股上周大漲逾2,000點，不少板塊及個股已累積不少升幅。李偉傑認為，港股現時升至23,000點水平後，市場資金將流入早前較落後於大市的板塊。李建議，投資者可留意近期較落後的手機設備股及「中特估」。他提到，在環球減息周期開始下，「中特估」的高股息率有助吸引資金流入。他建議，投資者可考慮部署股息率達7厘以上的「中特估」。