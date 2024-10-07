瑞銀：內地短期或推逾1.5萬億人幣重大刺激措施

瑞銀預計，內地將於短期內推出重大財政刺激措施，規模為1.5萬億至2萬億元人民幣(下同)。

外媒引述瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告指，市場期待內地將推出的財政刺激措施，規模由2萬億至超過10萬億元，相當於國內生產總值(GDP)的1.6至8%。她認為，短期內實施1.5萬億至2萬億元較為溫和的一籃子計劃可能更合理，料明年在先前基準預測的基礎上，還會有2萬億至3萬億元的財政擴張。

汪濤表示，需要幾多財政刺激取決於政府目標，若目標是讓今年GDP增長接近5%，或只需相對快速地實施以支出為中心的刺激措施約1.5萬億至2萬億元。如果要在未來幾季穩定房地產市場或抵銷房地產低迷的拖累，扭轉整體價格及企業和消費者信心的螺旋式下降，使未來兩年增長接近5%，則需大幅增加刺激措施及額外的結構性改革。

該行預計，今年的刺激措施可能會在十一長假期後或10月18日第三季數據發布前後立即宣布，明年措施可能會在12月中央經濟工作會議前後決定。

另一方面，瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，需要財政刺激的關鍵領域以及力度，包括至少1.3萬億元的融資缺口，這可以透過特別或一般國債填補；1萬億元或以上的地方政府融資平台債務重組，以及地方政府融資平台應付帳款壓減2萬億元；家庭收入及消費補助超過5,000億元；每年增加政府社會支出8,000億元以上。此外，還有3萬億元資金支持房地產去庫存；5,000億至1萬億元的企業支持(含減稅降費)；向國有銀行注資至少1萬億元。