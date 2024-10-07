任澤平料A股明日開市即收市　券商提早復工備戰

滬深股市將於周二(8日)復市，隨着港股連日大幅上揚，A股走勢也備受看好，內地經濟學家任澤平上周五(4日)在社交媒體發文指，「預計下周A股開盤即收盤，可以早早下班，所以節前內部建議持股過節」。其言論意味周二開市隨即升停板，變相直接收市。

「專家預測A股開盤即收盤」的話題隨即衝上多個社交平台熱搜第一。他之後並強調「節前內部建議持股過節，先上車後補票，難得一遇的信心牛」，昨日(6日)再補充，「這輪信心牛，五年一遇，將經歷四個階段：看不見-看不起-看不懂-來不及」。

內媒報道，為迎接這一輪火熱行情，部分券商已於昨日提早開工，包括召開開市前動員大會，重點安排部署開戶、交易等事項。

此外，為滿足假期激增的開戶申請，中國證券登記結算有限責任公司在昨日提前開放統一帳戶平台和身份信息核查系統等渠道權限，以便券商等提前準備，惟新申請證券帳戶要等到8日才能完成，9日才可正常交易。業內人士測算，近日行業累計開戶數量需求在千萬左右，並展望明日交易端將迎來久違的工作高峰。

此前5天的十一長假期內，逾60家券商線下營業部安排人手值班進行預開戶，線上開戶實現7x24小時自助服務，包括申請兩融等權限，工作氛圍十分強烈。聚焦券商假期間服務舉措，前半段主要是推廣開戶、找回密碼等基本操作方法，進入假期後半段主要是進行投教及行情複盤研究等內容。