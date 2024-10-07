天瀧周末開放現樓單位予貴賓參觀　已錄數百組準買家預約

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，預計現樓單位將短期內開放予公眾預約參觀，本月下旬將集中推售項目大單位，過往項目買家佔逾一半屬內地客。

他續指，整體市場於10月首周已錄得約600宗一手成交，相當於9月全月約八成，市場氣氛理想，股市造好，買家加快入市，料本月全月的一手成交量可達1,500至2,000宗，估計樓價將會回穩。對於即將公布的施政報告，期望政府會利用政策增加物業需求，繼續提振經濟。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，項目現階段共設有4個連家具示範單位，其中兩個於上周及今日已曝光，尚有兩個正準備當中，一至兩周後可供參觀。

恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，正部署推售維港海景的三房及四房單位，將於10月下旬以招標形式發售，本周起安排代理優先參觀，同時邀請發展商貴賓及中資銀行的高端客戶到場參觀。