按揭證券公司上半年稅後溢利挫99%

按揭證券公司2024年上半年的未經審核除稅後溢利為900萬港元，較去年同期的11.75億元減少99.23%。溢利減少主要由於今年上半年物業價格下跌對安老按揭業務產生負面影響，而2023年上半年則因為物業價格反彈帶來利好影響。

在撇除按揭證券公司從事年金業務的全資附屬公司—香港年金公司的財務業績、物業價格變化對安老按揭保險業務的影響，以及按香港財務報告準則第17號「保險合約」於綜合財務層面對從事一般保險業務的另一全資附屬公司—香港按證保險公司提供保險保障的貸款組合作出的估價與相關調整的影響後，2024年上半年經調整的除稅後溢利、權益年計回報率和成本對收入比率分別為4.68億港元、6.2%及22.4%（2023年上半年： 分別為3.65億港元、5.2%及26.6%）。

雖然香港年金公司錄得會計虧損，年金業務於2024年6月30日按《保險業條例》基準計算的內涵價值約為140億港元，當中包括權益總額113億港元和預期將來利潤的現值27億港元，反映香港年金公司的穩健財務狀況可支持其業務長遠發展。

按揭證券公司於2024年6月30日的資本充足率仍處於20.7%的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。於2024年6月30日，按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為22倍及16倍，遠高於分別為2倍及1.5倍的保險業監管局最低監管要求。

基於不明朗的市場環境下，按揭證券公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按揭證券公司的核心業務將保持靈活穩健，並為應對金融動盪作充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。