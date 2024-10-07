大摩：內地或推2萬億人幣刺激方案 今輪升浪望再漲12%

摩根士丹利預期，內地在明天(8日)國家發改委的發布會上，宣布短期內推出2萬億元人民幣財政刺激方案，料會獲在岸投資者正面反應。互聯網及深圳創業板股份表現滯後，料指數估值已去到5年平均水平，料可能仍有較少的戰略性升幅，幅度尚有12%。若隨外圍如地緣政治變化，A股市場表現呈過熱，甚至環球流動性有變，則可能在高位出現波動。

該行發表報告料，發改委擬醞釀的措施，包括支持地方政府融資、基建資本開支、溫和促進消費，甚至可能包括銀行再資本化等，在岸投資者會持正面看法。

大摩表示，內地主要市場的估值大抵已返回，或超越去年疫情後重新開關後的高峰，與過去5年平均水平可堪比較。惟互聯網股及深圳創業板的表現仍落後，比2023年高峰及5年平均水平有27至37%折讓。不過，上海科創板例外，其較2023年高峰及5年平均水平出現溢價21%及8%。

參考過去逾10年中五次大升浪，大摩按MSCI中國指數作參考，每次升浪維時231日，平均升幅達65.6%，重估價值幅度達55.6%。惟隨着內地宏觀經濟放慢，拖累情緒及定位下，每次升浪橫跨的時間及廣度，均呈現跌勢。雖然是次升浪比過往橫跨的時間及廣度落後，但已超過今年2至5月的升浪。

該行指，料今回升浪仍會延續，料在價值重估的效應帶動下，近期仍有12%升幅，有助收窄與新興市場的估值差距。