黃竹坑站Blue Coast II爭取周內開價　四房戶或明年推出

集團營業部首席經理郭子威稱，該盤爭取本周內開價，項目已於內地舉行連場推介會，合共20場推介會共吸引約6,000位代理了解項目。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲指，項目提供少數位於第3座的四房戶，考慮留待明年接近現樓階段時推出。

為配合項目銷售，美聯物業港島南區龍頭舖設BLUE COAST II旗艦專門店。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上期項目銷售反應理想，為今年的一手吸金王。今年首三季，全港一手私宅成交錄得約11,011宗，已超出去年全年約10,463宗約5.2%。港島區及愉景灣的一手私宅成交較去年全年更大幅高出近2.4倍，顯示區內一手物業需求更顯殷切。

美聯物業企業拓展高級董事謝梓旻指，香港享有「教育之都」美譽，是不少內地人及專才選擇來港的原因之一。港島南區有多間知名的國際學校，及設國際課程的私立獨立學校。