建銀國際上調恒指今年預測上限至25000點

建銀國際發表《2024年四季度港股市場投資展望》，把恒生指數今年波幅區間的上限由20,500點大幅調高至25,000點，即尚有8.7%左右的升幅。不過，該報告副題為「乍暖還寒」，提到港股「本次上漲可能主要由對沖基金等交易型資金主導。歐美長線資金回流需要長期基本面的實質性改善配合」。

該行指，熊市周期底部出現技術性牛市後，中期繼續上漲可能性較大，況且一些長線長倉資金也開始試探性買入。未來，隨着市場對港股風險回報預期進一步改善，更多歐美長線資金有望回流。

然而，9月24日出爐的貨幣政策已基本被市場反映，接下來市場短期焦點會放在財政政策落地進展及力度，中長期來看，行情的持續性及上行空間取決於政策落地效果和經濟基本面改善的進展及程度。預計港股今季「前高後低」且波動性增加，恒指最樂觀情形下的波動區間介乎20,000至25,000點，國企指數介乎6,800至9,000點，科技指數介乎4,200至6,000點。

操作上，建銀國際認為宜「先進攻後防禦」，板塊配置的順序依次為高啤打系數板塊(非銀行金融股、地產、科技成長股)，然後是受惠財政政策的消費及製造業，再到高息股，主題可關注新質生產力、企業出海、設備更新改造、以舊換新、消費復甦等。10大焦點股份包括︰

股份●目標價(元)

*比周一(7日)收市價低

另外，預計美國聯儲局今年還會減息0.5至0.75厘，但後續減息路徑仍存不確定性，關鍵是減息能否令美國經濟成功實現軟着陸。