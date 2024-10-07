港9月底證券市場市值36.9萬億元　按年升15%

香港聯交所公布，至9月底，證券市場市值達36.9萬億元，較8月底升16%，按年亦升15%。總結9月份，日均成交額為1,692億元，較8月的955億元大增77%，較去年同期的903億元飆87%。

值得留意的是，9月份刷新多項紀錄。在9月30日，港股成交金額創下5,059億元的歷史新高，而滬深港通北向及南向交易成交金額分別創下3,569億元人民幣及2,087億港元的歷史新高。

至於衍生產品市場，MSCI中國淨總回報(美元)指數期貨的成交量，在9月13日創下4.1606萬張合約的歷史新高。期貨及期權、小型恒生指數期權、股票期貨及股票期權，齊在9月27日刷新紀錄，期貨及期權成交量為426.3308萬張合約，小型恒生指數期權成交量則為4.1879萬張合約，股票期貨及股票期權的成交量分別為4.0576萬張合約及243.3968萬張合約。恒生中國企業指數期貨期權及每周恒生科技指數期權的成交量，在9月30日分別創下10.9145萬張合約及的2,911張合約的紀錄。

首9個月，證券市場日均成交額為1,133億元，按年上升3%；交易所買賣基金(ETF)日均成交額按年增加8%至130億元，而槓桿及反向(L&I)產品日均成交額為24億元，按年升4%。