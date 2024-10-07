地政總署：9月有4項目申請預售樓花 涉4037伙半年最多
2024年10月07日 19:00
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樓市受惠減息效應，發展商加快推盤部署，地政總署資料顯示，9月有4個項目申請預售樓花同意書，涉及4,037伙，伙數為半年最多。
其中，恒基地產(00012)與帝國集團及希慎興業(00014)合作的市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，發展商上月就項目第1期及第3期提交申請，分別提供360及288伙。至於會德豐地產的香港仔黃竹坑站港島南島第6A期亦入紙申請銷售樓花，涉及463個單位。
至於長實集團(01113)觀塘安達臣道對出首置項目則捲土重來，上月再次遞交預售申請，項目提供2,926伙。該項目於3月首次提交申請，惟在5月被拒絕，當時地政總署指出，鑑於地契條款的要求，而發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙的日期及預售單位的具體時間表，該申請被認為為時過早，因而否決。另外，該公司的啟德承豐道16號第1期，最新名命為Victoria Blossom。
由於上月多個項目申請預售樓花，帶動待批預售項目增至31個，待批單位量17,642伙，為14個月最多。
此外，9月亦有一個項目獲批預售樓花同意書，為大昌集團(00088)鴨脷洲海旁道18號項目，涉及38個單位。