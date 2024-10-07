LME甩難！英國法院駁回Elliott上訴

高等法院於2023年11月29日作出全面有利於LME和LME Clear的判決；Elliott其後申請並獲批准就該判決向英國上訴法院提出上訴。上訴法院於2024年10月7日就上訴作出有利於被告人的判決及駁回上訴。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭指，歡迎上訴法院作出有利於LME的判決，並駁回Elliott的上訴，確認LME在2022年鎳事件中所做的決定符合法律基礎並具合法性。

她指，作為交易所營運者，有責任維持市場公平有序、備受良好監管及具公信力，以支持環球市場及經濟發展，連繫各方，為所有持份者帶來裨益。展望未來，LME將把握全球能源轉型關鍵時刻所帶來的巨大機遇，繼續致力發展全球大宗商品業務，並專注在連接全球資本、創意和市場參與者方面發揮重要作用。